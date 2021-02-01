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Якби я тоді був президентом, ми б всі померли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили б, - Зеленський

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Якби я тоді був президентом, ми б всі померли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили б, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що не допустив би окупації Кримського півострова в 2014 році, якщо б тоді очолював державу.

Про це український лідер розповів в інтерв'ю Axios, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Я запитав партнерів і Росію:"Назвіть той майданчик, де є адженда говорити про Крим. Чи ви хочете сказати, що ми повинні поставити хрест на Криму і не згадувати, що це наша територія? Я як новий президент цього не можу собі дозволити. Не хочу. І я це ніколи не прийму". І, вибачте, якби я тоді був президентом, ми б там всі померли в Криму, але ми б туди "зелених чоловічків" не пустили. А якби не пустили туди "зелених чоловічків", то Росія не допомагала б сепаратистам і не була б на сході України. Тому формат такого майданчика має бути, я так вважаю", - заявив Зеленський.

Читайте: Як зупинити агресію РФ, на сто відсотків не знає ніхто, - Зеленський

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Топ коментарі

  • Рома Маестро
    Умер бы от заворота кишок он, сожравши все 4 повестки из военкомата, ваЗЕлиновый вояка!!!
  • Zelya Vsyo
    Зеля 4 раза "защищал" Крым в 2014 году:
    Если бы я тогда был президентом, мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7891
  • Zelya Vsyo
    "...мы бы все умерли в Крыму" ... от передоза. Если бы я тогда был президентом, мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1304
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