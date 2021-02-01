Справа МН17: суд планує завершити допити експертів у квітні
Про це із залу суду повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ
Під час судового засідання головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс сказав, що суд планує почути ряд експертів у справі МН17, зокрема, російського концерну "Алмаз-Антей".
За його словами, допити нідерландських, бельгійських та російських експертів мають бути завершені у квітні 2021 року.
"Покази експертів треба долучити до справи до розгляду по суті", - зазначив головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс.
Як відомо, розгляд по суті Окружний суд Гааги планує розпочати 7 червня 2021 року.
Зі свого боку захист одного з чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу, просить допустити експерта "Алмаз-Антей" до огляду уламків МН17 перш, ніж його допитуватимуть. А ще передати фотографії всіх уламків МН17.
Також під час свого виступу нідерландська адвокатка Сабіна тен Дуссхате, яка представляє інтереси Пулатова, зазначила, що захист просить оглянути всі фрагменти літака, що зберігаються в Нідерландах. Вона зауважила, що відсутній докладний звіт щодо кожного уламка.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
Слухання справи по суті про збитий 17 червня 2014 року в небі над Донбасом пасажирський "Боїнг" Малайзійських авіаліній, рейс МН17, заплановано на 7 червня 2021 року.