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Кабміну варто пояснити людям, як записуватися на вакцинацію проти COVID-19. Онлайн-платформа має бути чіткою і зручною

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Кабміну варто пояснити людям, як записуватися на вакцинацію проти COVID-19. Онлайн-платформа має бути чіткою і зручною
Сьогодні під час селекторної наради за участю представників Кабміну і правоохоронних органів президент України Володимир Зеленський порушив питання масової вакцинації проти коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави наголосив, що план вакцинації має включати тісну комунікацію та співпрацю між урядом, обласними державними адміністраціями та органами місцевої влади.

Урядовці доповіли про стан підготовки онлайн-платформи, за допомогою якої можна буде записатися в чергу на вакцинацію. Кабінет Міністрів презентує її в лютому.

"Уряд має чітко пояснити людям, як записуватися на вакцинацію від COVID-19 і як відбуватиметься цей процес. Онлайн-платформа має бути чіткою та зручною", - сказав Зеленський.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, вперше за тривалий час кількість активних хворих на коронавірус в Україні опустилася нижче 200 тисяч. Водночас попри зменшення показників нових випадків та летальності, за минулий тиждень зросла кількість госпіталізованих – 12 147 осіб проти 11 630 позаминулого тижня.

"На тлі зниження всіх показників підтверджується факт, що люди менше звертаються до лікарів і менше роблять ПЛР-тестів. Самостійно хворіють удома, а звертаються до лікаря й госпіталізуються лише у випадку погіршення стану та важкої хвороби", – зауважив Денис Шмигаль.

Також читайте: МОЗ запустить сайт, через який можна буде записатися на вакцинацію проти коронавірусу, - Ляшко

Топ коментарі

  • Богдан Розновець 11562727
    ... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ
  • Atman 9af553dd
    дурачок! На яку вакцинацію ти хочеш записувати громадян? Де +- 70 міл доз ти візьмеш? ну прибрати дітей і т д хоча б 40? записун ти всраний!
  • 5 копійок
    Зеля живе на іншій планеті. Більшість пенсів про Тирнет лише чули краєм вуха.
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