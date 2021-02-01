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У Дніпрі дівчина випала з вікна 9-го поверху на чоловіка, який виходив з під'їзду

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У Дніпрі дівчина випала з вікна 9-го поверху на чоловіка, який виходив з під'їзду
У понеділок, 1 лютого, на житловому масиві Тополя-3 дівчина випала з великої висоти. Вона "приземлилася" на голову чоловікові, який виходив з під'їзду. Дівчина від травм померла на місці, чоловіка забрала швидка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Інформатор".

"Потерпілий перебуває у важкому стані у відділенні політравми лікарні імені Мечникова", - повідомляє видання із посиланням на головного лікаря Дніпропетровської обласної лікарні Мечникова Сергія Риженка.

Він розповів, що жінка, попередньо, випала з 9, а не з 14 поверху, як повідомлялося раніше.

Потерпілому чоловікові 34 роки, в момент інциденту він виходив з під'їзду на роботу. У нього перелом хребта, закрита черепно-мозкова травма, а також множинні переломи. Чоловік чув звук удару, але нічого не пам'ятає.

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Топ коментарі

  • Злая Одесситка
    А мне мужика жаль. Из-за какой-то дуры пострадал молодой мужчина, чей-то сын, отец, муж. Даже страшно представить, сколько будет стоить лечение, а скорее всего, его ожидает инвалидность. За один миг вся жизнь переменилась. Желаю ему максимального выздоровления.
  • Незнайка c54f1189
    Пару лет назад такой же мудак решил покончить жизнь самоубийством и выпрыгнул из окна прямо на выходящего из подъезда ребенка. Скотина такая
  • igor mandiur
    Дура не могла и выпасть по человечески.
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