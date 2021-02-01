Розглядається можливість переходу до адаптивного карантину. Є регіони, в яких можна послабити обмеження, - Шмигаль

Кабмін розглядає можливість переходу до адаптивного карантину. Найближчим часом це питання буде більш детально вивчене.

Про це сьогодні під час селекторної наради з президентом Володимиром Зеленським за участю представників Кабміну і правоохоронних органів заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Прем'єр-міністр зазначив, що розглядається можливість переходу до адаптивного карантину.

"Аналіз показує, що є регіони, у яких можливе більше послаблення карантинних заходів – до рівня, який відповідав жовтій та зеленій зоні. Уряд планує більш детально вивчити це питання та прийняти відповідне рішення", - уточнив Шмигаль.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Шмигаль під час сьогоднішньої наради також заявляв, що вперше за тривалий час кількість активних хворих на коронавірус в Україні опустилася нижче 200 тис.

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