Разумков проти референдуму щодо Криму та Донбасу: "Це на 100% території України, і рано чи пізно вони повернуться"

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що Україні не потрібно проводити всеукраїнський референдум з питання окупованих територій Донбасу та Криму. Це на 100% території України.

Про це він сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так Разумков прокоментував пропозицію глави української делегації у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука винести ці питання на референдум.

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"За всієї поваги до Леоніда Макаровича я не думаю, що потрібно проводити референдум з цього питання, тому що Крим і окремі райони Донецької і Луганської областей - це на 100% території України, і рано чи пізно вони повернуться", - зазначив спікер ВР.

Він звернув увагу, що проведення референдуму є дорогим.

"Ми всі знаємо, скільки коштує референдум, не думаю, що нам потрібно проводити його. Нам є на що витратити ці кошти", - додав глава Ради.