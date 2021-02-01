Разумков проти референдуму щодо Криму та Донбасу: "Це на 100% території України, і рано чи пізно вони повернуться"
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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що Україні не потрібно проводити всеукраїнський референдум з питання окупованих територій Донбасу та Криму. Це на 100% території України.
Про це він сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Так Разумков прокоментував пропозицію глави української делегації у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука винести ці питання на референдум.
"За всієї поваги до Леоніда Макаровича я не думаю, що потрібно проводити референдум з цього питання, тому що Крим і окремі райони Донецької і Луганської областей - це на 100% території України, і рано чи пізно вони повернуться", - зазначив спікер ВР.
Він звернув увагу, що проведення референдуму є дорогим.
"Ми всі знаємо, скільки коштує референдум, не думаю, що нам потрібно проводити його. Нам є на що витратити ці кошти", - додав глава Ради.