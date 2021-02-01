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Рада цього тижня розгляне законопроєкт про легалізацію зброї, - Разумков

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Рада цього тижня розгляне законопроєкт про легалізацію зброї, - Разумков
Верховна Рада на цьому тижні розгляне закон про обіг зброї в Україні. Спікер Ради Дмитро Разумков підкреслив, що закон є дискусійним.

Про це він сказав в ході брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Йдеться про законопроєкт №4335 "Про обіг цивільного вогнепальної зброї та боєприпасів до неї".

Я думаю, що на цьому тижні він буде винесений у стіни Верховної Ради. Це перше читання. Буде можливість його доопрацювати з урахуванням тих пропозицій, які уже фактично лунають і від громадськості, і від народних депутатів", - зазначив спікер парламенту.

Нагадаємо, Раді рекомендують ухвалити закон про обіг зброї в Україні. Таке рішення ухвалив комітет з питань правоохоронної діяльності. У комітеті підкреслювали, що Україна - єдина в Європі країна, яка досі не має закону про обіг зброї.

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Запроваджується посвідчення власника зброї. У ньому зазначаються категорії зброї, яку може набути власник посвідчення. На кожну одиницю зброї передбачений технічний паспорт. У ньому наводяться відомості про власника та серійний номер зброї.

Топ коментарі

  • Борис Дородный 1bb0013f
    Ошибаетесь. Именно продажа узаконенная огнестрела и ускорит реформу судебную. И аж бегом. Особенно по судам первой инстанции (районным) За неделю справятся. А по части качества патрульно-постовой службы по местам дислокации райотделов, так залюбуемся. Писать не стану почему. А то опять заблокируют. Сто раз уже было. И кстати сразу как минимум 40% на МВД сэкономим из бюджета. А карманников в общественном тр-те не станет как как подвида преступления.
  • Дмитрий Ч
    Это лишь в вашей фантазии. Можете привести пример стран, где такое произошло?! Думаю что нет. Я же могу привести другой пример, причем страны примерно соответствующей Украине - это Молдавия, там легализация короткоствола привела к снижению преступности
  • Стас Белов fce31e0a
    Конечно не проголосуют... У них уже давно огнестрел есть, так кто же проголосует что бы и у народа он был, так же и ответку получить можно будет!
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