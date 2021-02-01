Відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради робили не за бюджетні гроші, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевняє, що на відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання з держбюджету не було витрачено жодної копійки.

Про це він сказав під час брифінгу після Погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ні копійки бюджетних коштів не було використано. У мене досить професійна команда, яка часом працює цілодобово. Ви побачили результат її роботи. Витрачати на це кошти з бюджету точно не варто", - зазначив Разумков.

На питання журналістів, чи варто сприймати ролик як можливість появи нової партії на чолі з ним, Разумков зауважив: "Не займаймося конспірологією".

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