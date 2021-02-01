"Тільки що мусора приходили шукати мене у квартирі моїх батьків, де я не прописаний", - нардеп Лерос

Нардеп Гео Лерос каже, що не переховується ні від кого. А візит правоохоронців вважає тиском і залякуванням його батьків.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав виключений зі СН нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки що мусора приходили шукати мене у квартирі моїх батьків, де я не прописаний.

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Сестра відмовилась спілкуватись, але дільничний намагався через двері завалити купою питань типу:

- чи я часто буваю за цією адресою?

- чи зберігаю тут зброю?

Та інше...

Я не від кого не ховаюсь, всі знають де мене знайти.

Тиснути/залякувати моїх батьків це низько, хоча і прогнозовано, коли правоохоронні органи в руках Татарова.

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Може, через Єрмака і Татарова ми не в НАТО, Володимире Зеленський?" - розповів Лерос.

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу Президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього, він назвав Дениса Єрмака "базікою", а депутата СН Лероса, який опублікував записи, - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу Президента.