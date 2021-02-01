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Електроенергію внесено до списку соціально значущих товарів в Україні, - постанова Кабміну

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Електроенергію внесено до списку соціально значущих товарів в Україні, - постанова Кабміну
Кабінет Міністрів вніс електроенергію до списку соціально значущих товарів, раніше до цього списку було внесено природний газ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові Кабміну №64.

Перелік товарів, що мають важливе соціальне значення, поповнився електроенергією.

Перелік цих товарів був затверджений 22 квітня 2020 року на тлі пандемії коронавірусу. До переліку входять: борошно, хліб, яйця, масло, гречана крупа, парацетамол, медичні маски та інші товари.

Нагадаємо, раніше до списку соціально значущих товарів Кабмін вніс природний газ.

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Топ коментарі

  • Vasyl Shevchenko
    це оправдвння за закупівлю електрики у агресора?.
  • VOLVO XC 70
    вопрос в том что придав такой статус кстати вопрос касается и газа и отопления... если товар или вид услуги охвачен понятием социальная категория значимость то есть обязанность правительства регулирвоать ценовые и тарифные качели умерить аппетиты монополистов и олигархов...
  • 133133
    быдлоэлиту выбирает именно быдло.

    быдлоэлита не сама за себя десятки миллионов галочек в бюллетенях ставит
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