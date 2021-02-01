Корнієнко розповів про плани СН на п'яту сесію: Завершення земельної реформи і гральний бізнес

У "Слузі народу" розповіли про плани фракції на п'яту сесію Верховної Ради. Планується завершити земельну реформу, реформування енергоринку та ринку грального бізнесу.

Про це в ході Погоджувальної ради ВР розповів перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це завершення земельної реформи, якого всі чекають, але хтось і боїться. Чи не завершено питання щодо грального бізнесу, там потрібно все-таки до розуму довести податкове навантаження, тому що повинна працювати система", - зазначив парламентарій.

За його словами, на порядку денному знаходиться і питання великої приватизації, яка була заблокована через пандемію.

Читайте: Рада цього тижня розгляне законопроєкт про легалізацію зброї, - Разумков

"Потрібно займатися реформою енергоринку, що ми зрозуміли завдяки тарифної історії. Потрібно довести децентралізацію до конституційного стану, тобто прийняти зміни в Конструкцію, пов'язані з новим форматом влади з префектурами", - розповів Корнієнко.

Нардеп запевнив, що ближче до кінця року, можливо, буде говорити про повноцінну податкову реформу.

"Економічні плани нашої партії незмінні, ми працюємо над нульовою декларацією, над податком на виведений капітал. І я думаю, що ближче до середини або до кінця року будемо говорити про податкову реформу повноцінної", - сказав депутат.

Крім того, на порядку денному сесії реформа соцзахисту, підтримка армії і інфраструктурні проекти.