Зеленський візьме участь у форумі "Україна 30": Учасники обговорять плани щодо подолання пандемії і заходи з відновлення економіки

8-10 лютого в Києві відбудеться Всеукраїнський форум "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП, у заході візьмуть участь Президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, представники уряду, Верховної Ради України.

Форум проводитиметься за підтримки Всесвітньої організації здоров’я, ЮНІСЕФ та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). До заходу долучаться представники Європейського Союзу.

"Мета форуму – дати українському суспільству відповіді на основні запитання щодо подолання пандемії. Учасники розглянуть спільний план дій щодо вакцинації, поділяться міжнародними напрацюваннями в боротьбі з COVID-19 і досвідом їхньої імплементації в Україні, а також розкажуть про перспективи відкриття кордонів країн", -йдеться в повідомленні.

На форумі обговорюватимуть плани уряду на 2021 рік щодо подолання пандемії: заходи з відновлення економіки, допомоги вразливим верствам населення, адаптації освіти, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

Українці матимуть змогу поставити запитання спікерам форуму на сайті та сторінках заходу в соцмережах.

Форум відбуватиметься з дотриманням усіх карантинних норм.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував форум "Україна 30" і закликав громадян надсилати запитання.

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