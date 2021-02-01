Разумков припускає, що в Раду знову надійде подання про призначення Вітренка міністром енергетики: Це не заборонено Конституцією і законом
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключає повторне внесення кандидатури Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.
Про це він сказав сьогодні на брифінгу після Погоджувальної ради керівників фракцій і голів комітетів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Глава парламенту нагадав, що згідно із законодавством коаліція пропонує прем'єру кандидатуру міністра, яку він потім вносить на розгляд в сесійну залу.
На уточнювальне запитання журналістів, чи можливо повторне внесення кандидатури Юрія Вітренка, глава парламенту відповів так: "На сьогодні це не заборонено Конституцією і законом".
Як повідомлялося, на минулому тижні Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики. Сам спікер заявив, що не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії.