Нормандський формат у стагнації, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про стагнацію "нормандського процесу". Він назвав причиною небажання Російської Федерації крокувати вперед.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це в інтерв'ю Axios заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, війна між країнами має закінчитися, Україна повинна повернути своїх людей і території.

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"Дійсно, я вважаю, що якщо буде продовжуватись стагнація Нормандського формату – а причин для цього багато: спочатку був COVID, і шість-сім місяців ми чули, що через COVID ми не можемо збиратися – були відеозустрічі в Мінському форматі і навіть були відеозустрічі радників нормандського процесу... Але все це - балачки", - заявив він.

За його словами, після паризького саміту був якийсь процес, але потім пішла стагнація.