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Нормандський формат у стагнації, - Зеленський

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Нормандський формат у стагнації, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив про стагнацію "нормандського процесу". Він назвав причиною небажання Російської Федерації крокувати вперед.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це в інтерв'ю Axios заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, війна між країнами має закінчитися, Україна повинна повернути своїх людей і території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Паралельно нормандському потрібно зробити ще один формат, де обов'язково мають бути США і Росія, - Зеленський

"Дійсно, я вважаю, що якщо буде продовжуватись стагнація Нормандського формату – а причин для цього багато: спочатку був COVID, і шість-сім місяців ми чули, що через COVID ми не можемо збиратися – були відеозустрічі в Мінському форматі і навіть були відеозустрічі радників нормандського процесу... Але все це - балачки", - заявив він.

За його словами, після паризького саміту був якийсь процес, але потім пішла стагнація.

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Топ коментарі

  • sv_bombardier
    Нормандский формат в стагнации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8558
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    причина стагнации - ты, вава. и только ты.
  • q4ma
    Все начинает стагнировать, как только увидит это недоразумение и услышит звуки, им издаваемые.
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