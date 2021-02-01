Ватажки терористів "ЛНР" заявляють про отримання російської вакцини "Супутник V"
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомляють інформаційні ресурси терористів.
Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що перша партія цієї вакцини надійшла на вихідні і надалі очікується її "регулярне" постачання з Росії.
Він не назвав обсягу цієї партії. Ці заяви наразі не підтверджені з незалежних джерел.
31 січня про прибуття цієї ж російської вакцини заявили і в аналогічному угрупованні "ДНР", що діє на окупованій частині Донеччини. Там заявили, що перша партія склала "кілька тисяч" доз, і теж стверджували про "регулярне" постачання цієї вакцини з Росії й надалі.
Це угруповання також оприлюднило фотографії розвантаження партії цієї вакцини, ймовірно, на одному з пунктів вакцинації в окупованому Донецьку.
За словами бойовиків, вакцини доставив черговий "гуманітарний конвой" із Росії. Але про такі "конвої", які Росія періодично вводить на окуповані території всупереч українському законодавству і міжнародному праву, останнім часом не повідомляли.
Тим часом іще 30 січня, після появи перших чуток про надходження російської вакцини на окуповану частину Донеччини, в Росії заявили, що не знають, звідки ця вакцина могла опинитися на непідконтрольній нині Києву частині Донбасу.