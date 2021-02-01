Новини • Окуповані території - Крим і Донбас, Коронавірус і карантин

Ватажки терористів "ЛНР" заявляють про отримання російської вакцини "Супутник V"

2 81949
Ватажки терористів "ЛНР" заявляють про отримання російської вакцини "Супутник V"
У підтримуваному і скеровуваному Москвою незаконному збройному угрупованні "ЛНР" заявили, що отримали з Росії вакцину проти коронавірусу, відому як "Спутнік V", використання якої в Україні не схвалене.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомляють інформаційні ресурси терористів.

Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що перша партія цієї вакцини надійшла на вихідні і надалі очікується її "регулярне" постачання з Росії.

Він не назвав обсягу цієї партії. Ці заяви наразі не підтверджені з незалежних джерел.

31 січня про прибуття цієї ж російської вакцини заявили і в аналогічному угрупованні "ДНР", що діє на окупованій частині Донеччини. Там заявили, що перша партія склала "кілька тисяч" доз, і теж стверджували про "регулярне" постачання цієї вакцини з Росії й надалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія спростувала поставки вакцини "Супутник V" в ОРДЛО

Це угруповання також оприлюднило фотографії розвантаження партії цієї вакцини, ймовірно, на одному з пунктів вакцинації в окупованому Донецьку.

За словами бойовиків, вакцини доставив черговий "гуманітарний конвой" із Росії. Але про такі "конвої", які Росія періодично вводить на окуповані території всупереч українському законодавству і міжнародному праву, останнім часом не повідомляли.

Тим часом іще 30 січня, після появи перших чуток про надходження російської вакцини на окуповану частину Донеччини, в Росії заявили, що не знають, звідки ця вакцина могла опинитися на непідконтрольній нині Києву частині Донбасу.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • q4ma
    А им пофиг - либо бормотуху, либо спутник 5. Лишь бы с ног валило.
  • Viktor Turchanikov
    То бояра с переклееными этикетками.
  • Шрек Баблокат
    Вася Лановой, актер пропагандонского жанра, тоже кольнул себе вакцину "Спутник"..
    и сегодня Васю хоронят.. земля стекловатой, дебилам!

    Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 3282
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини