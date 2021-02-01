42-річного жителя Бахмута підозрюють у катуваннях в'язнів "Ізоляції"

Чоловік у 2016 році вступив у терористичну організацію, і відтоді заарештовував, катував, бив і принижував в'язнів "Ізоляції" в Донецьку.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

Підозру чоловікові оголосили заочно, і таким же чином збираються винести йому вирок за 4 статтею.

"Проти бойовика порушено кримінальні провадження у ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ч. 1 ст. 260 (участь у складі не передбаченого законами України воєнізованого формування), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст . 438 (порушення законів і звичаїв війни, жорстоке поводження з цивільним населенням), ч. 2 ст. 149 (утримування і переховування людини з метою експлуатації) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

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За даними слідства з 2016 року він був охоронцем так званої "бази МДБ" - в'язниці, розташованої на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів.

"Упродовж двох років тюремщик "Ізоляції" - раніше не судимий 42-річний житель Бахмута - незаконно заарештовував громадян, зокрема, тих, хто мав проукраїнську позицію. Він та інші бойовики тримали бранців у нелюдських умовах у камерах, годинами катували електричним струмом, застосовували до них фізичне насильство і принижували. До в'язниці потрапляли як цивільні жителі, так і військовослужбовці сил АТО/ООС", - сказано в повідомленні.

Серед постраждалих від рук бойовика - чоловіки, жінки, особи похилого віку.

"Поліцейські продовжують документувати злочини катів "Ізоляції". Так, фотографії з в'язниці, які спливли в інтернеті минулого тижня і становлять оперативний інтерес, були долучені до матеріалів кримінального провадження", - зазначили в поліції.