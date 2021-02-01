Глава НАЗК Новіков склав щодо трьох суддів КС адмінпротоколи про конфлікт інтересів
Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає Цензор.НЕТ.
Щодо Завгородньої складено два адміністративні протоколи.
"Нескладання зазначених протоколів могло б свідчити про службову недбалість, чого ми не могли допустити", - пояснив Новіков.
За його словами, під час участі в розгляді рішення про е-декларуванні всі три судді діяли в умовах конфлікту інтересів, що містить ознаки адміністративного правопорушення.
Глава відомства підкреслив, що в зв'язку з останніми змінами в закон складати протоколи щодо суддів можуть тільки глава НАЗК і його заступники.
"З 31 грудня 2020 року діють зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (ред. — КУпАП), які в разі виявлення адміністративного правопорушення в судді зобов’язують особисто Голову НАЗК або його заступника скласти протокол. На виконання цієї норми закону сьогодні відповідні протоколи були надіслані до КСУ", — додав Олександр Новіков.
Зазначено, що адміністративне стягнення може бути накладене судом лише впродовж 6 місяців із дня виявлення порушення. Отже, НАЗК мало скласти протоколи в короткі строки після відновлення повноважень, адже з моменту вчинення правопорушення (з 27 жовтня 2020 року) пройшло вже близько 3 місяців.
Нагадаємо, в кінці грудня в Україні розблокували роботу Національного агентства з питань запобігання корупції і повернули кримінальну відповідальність за брехню в електронних деклараціях. Відповідні закони сьогодні набули чинності.