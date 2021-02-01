Глава НАЗК Новіков склав щодо трьох суддів КС адмінпротоколи про конфлікт інтересів

Глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав протоколи про адміністративне правопорушення щодо трьох суддів Конституційного суду. Протоколи складені стосовно Володимира Мойсика, Ігоря Сліденка та Ірини Завгородньої.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

Щодо Завгородньої складено два адміністративні протоколи.

"Нескладання зазначених протоколів могло б свідчити про службову недбалість, чого ми не могли допустити", - пояснив Новіков.

За його словами, під час участі в розгляді рішення про е-декларуванні всі три судді діяли в умовах конфлікту інтересів, що містить ознаки адміністративного правопорушення.

Також читайте: НАЗК звернулося до генпрокурора і голови ВС: суди безпідставно закривають справи про конфлікт інтересів. ДОКУМЕНТ

Глава відомства підкреслив, що в зв'язку з останніми змінами в закон складати протоколи щодо суддів можуть тільки глава НАЗК і його заступники.

"З 31 грудня 2020 року діють зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (ред. — КУпАП), які в разі виявлення адміністративного правопорушення в судді зобов’язують особисто Голову НАЗК або його заступника скласти протокол. На виконання цієї норми закону сьогодні відповідні протоколи були надіслані до КСУ", — додав Олександр Новіков.

Зазначено, що адміністративне стягнення може бути накладене судом лише впродовж 6 місяців із дня виявлення порушення. Отже, НАЗК мало скласти протоколи в короткі строки після відновлення повноважень, адже з моменту вчинення правопорушення (з 27 жовтня 2020 року) пройшло вже близько 3 місяців.

Нагадаємо, в кінці грудня в Україні розблокували роботу Національного агентства з питань запобігання корупції і повернули кримінальну відповідальність за брехню в електронних деклараціях. Відповідні закони сьогодні набули чинності.