Китай приховує інформацію про походження COVID-19, - держсекретар США Блінкен

Влада Китаю не поспішає демонструвати прозорість і не розкриває повністю інформацію про походження вірусу COVID-19.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв'ю телеканалу NBC, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Немає сумнівів у тому, де саме COVID-19 вперше завдав удару, але й на сьогодні Китай не відповідає стандарту (розкриття інформації щодо проблеми, - ред.)", - сказав він.

Він зазначив, що недолік транспарентності з боку китайської влади становить "суттєву проблему", якою треба зайнятися. На запитання, чи має влада КНР понести відповідальність за це, Блінкен відповів, що на сьогодні потрібно "отримати повне розуміння та підзвітність щодо події".

Він також заявив, що на міжнародній арені США мають справу з "викликом з боку Китаю" і що Вашингтон посилить свої позиції в протистоянні Пекіну за рахунок посилення залученості США у глобальну політику та діяльність міжнародних організацій.

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Минулого четверга команда міжнародних експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я з 12 країн світу, яка досліджує походження COVID-19, розпочала роботу в Ухані після того, як відбула обов'язковий двотижневий карантин для тих, хто приїжджає до Китаю.

Нагадаємо, минулого четверга команда міжнародних експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я з 12 країн світу, яка досліджує походження COVID-19, розпочала роботу в Ухані після того, як відбула обов'язковий двотижневий карантин для тих, хто приїжджає до Китаю.