Разумков про передумови для розпуску Ради: Навіть якщо 15 осіб вийде зі СН у разі виключення Дубінського, коаліція продовжить працювати

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підкреслив, що станом на сьогодні немає передумов для дострокового припинення повноважень Верховної Ради дев'ятого скликання.

Про це спікер сказав на брифінгу в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я повторював і повторюю - на щастя, сьогодні немає передумов для дострокового припинення повноважень Верховної Ради дев'ятого скликання", - наголосив Разумков.

Голова ВР також прокоментував чутки, що у разі виключення Олександра Дубінського з фракції "Слуга народу", у монобільшості, яка працює на правах коаліції, стане менше 226 депутатів, що є підставою для розпуску парламенту.

Читайте також: Разумков: Підстав для дострокового розпуску Ради немає

"Навіть якщо 15 людей вийде, то все рівно буде 231 людина у фракції. Цього достатньо, щоб коаліція продовжувала працювати. Коаліція - тому що фракція партії "Слуга народу" працює на умовах коаліції в стінах Верховної Ради. Навіть якщо немає 226 - дійсно, тоді це створення нової коаліції, на це йде 30 днів, Конституція дозволяє це зробити протягом 30-ти днів. Якщо цього не відбувається - дійсно з'являються такі підстави (для розпуску ВР, - ред.)", - зазначив Разумков.

Спікер додав що парламент також не може бути розпущений через відсутність пленарних засідань протягом місяця, коли діяв посилений карантин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сьогодні конституційних підстав для розпуску Ради немає, - "слуга народу" Корнієнко

"Щодо запитання по 30 днях, коли ми не працювали, оскільки був введений локдаун. ...Згідно з рішенням Конституційного Суду, чітко виписано, що 30 днів починають рахуватися з дня, коли заплановане засідання Верховної Ради не змогло відбутися. Тобто, якщо б ми зібралися і не змогли працювати - з того дня почався б відлік тих тридцяти днів. Сьогодні таких проблем немає. Верховна Рада працює", - розповів Разумков.