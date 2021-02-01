Венеціанська комісія надасть висновок щодо законопроєкту про конституційну процедуру в березні, - "слуга народу" Совгиря. ДОКУМЕНТ

Венеціанська комісія надасть висновок щодо законопроєкту № 4533 про конституційну процедуру 19-20 березня.

Про це повідомила в Facebook представниця парламенту в КСУ Ольга Совгиря, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з листом, отриманим Головою Верховної Ради Д. Разумковим, Венеціанська комісія 19-20 березня надасть висновок щодо законопроєкту № 4533 "Про конституційну процедуру" і альтернативного законопроєкту", - написала нардепка.

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Нагадаємо, робоча група з врегулювання "конституційної кризи" під керівництвом Дениса Монастирського та Ольги Совгирі 21 грудня 2020 року зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт 4533 "Про конституційну процедуру".

28 січня Рада відправила на доопрацювання цей законопроєкт.