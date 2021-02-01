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Позиція німецького уряду щодо "Північного потоку-2" не змінилася попри заклики Франції зупинити проєкт, - МЗС ФРН

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Позиція німецького уряду щодо "Північного потоку-2" не змінилася попри заклики Франції зупинити проєкт, - МЗС ФРН
ФРН дотримується своєї позиції щодо "Північного потоку-2", незважаючи на заклики Парижа зупинити проєкт.

Про це заявив офіційний представник МЗС ФРН Крістофер Бургер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У позиції німецького уряду щодо цього нічого не змінилося", - сказав він журналістам у Берліні в понеділок.

За його словами, раніше деякі європейські країни пропонували включити тематику "Північного потоку 2" в обговорення питання санкцій щодо Росії. Позиція Франції з цього питання в МЗС ФРН відома, запевнив він.

Державний секретар Франції з європейських справ Клеман Бон сказав у понеділок, що Німеччині варто відмовитися від проєкту газопроводу "Північний потік 2" як реакція на арешт російського опозиціонера Олексія Навального.

Читайте: Франція закликала Німеччину зупинити будівництво "Північного-потоку-2"

Топ коментарі

  • Люцифер
    Внуки нацистов поддерживают нынешних нацистов.
  • Костянтин Болтівець
    мене . Дві країни , які не можуть домовитися поміж собою , виступають в якості "посередників" поміж Україною і окупантом росією , мають капітальні вкладення в росію у вигляді заводів "Рено" і "бмв" . Хіба не дивно ?
  • Reg Viciem
    Вся Европа покупает нефть и газ из рашки. Нефть покупают даже США. Запад один большой спонсор РФ.
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