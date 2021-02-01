Позиція німецького уряду щодо "Північного потоку-2" не змінилася попри заклики Франції зупинити проєкт, - МЗС ФРН
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ФРН дотримується своєї позиції щодо "Північного потоку-2", незважаючи на заклики Парижа зупинити проєкт.
Про це заявив офіційний представник МЗС ФРН Крістофер Бургер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У позиції німецького уряду щодо цього нічого не змінилося", - сказав він журналістам у Берліні в понеділок.
За його словами, раніше деякі європейські країни пропонували включити тематику "Північного потоку 2" в обговорення питання санкцій щодо Росії. Позиція Франції з цього питання в МЗС ФРН відома, запевнив він.
Державний секретар Франції з європейських справ Клеман Бон сказав у понеділок, що Німеччині варто відмовитися від проєкту газопроводу "Північний потік 2" як реакція на арешт російського опозиціонера Олексія Навального.