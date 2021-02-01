Зеленський вніс у Раду постанову про введення санкцій проти Нікарагуа
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту, Зеленський вніс до парламенту постанову №4689.
Глава держави просить нардепів затвердити рішення Ради національної безпеки та оборони від 1 лютого 2021 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до республіки Нікарагуа".
Документ було зареєстровано в парламенті 1 лютого. Останній етап його проходження - обробляється в комітеті.
Нагадаємо, раніше Україна надіслала ноту уряду Нікарагуа з вимогою негайно скасувати неправомірне рішення про призначення почесного консула в окупованому Росією Криму.
Пізніше Кабмін запропонував запровадити санкції проти Нікарагуа через призначення консула в окупованому Криму.
Також Україна розпочала санкційний процес щодо Нікарагуа.