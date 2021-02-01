Український військовий зник під час чергування в зоні ООС, - ОТУ "Схід"

Увечері 28 січня під час перевірки особового складу в одному з підрозділів військової частини в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було виявлено відсутність військовослужбовця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку ОТГ.

"Військова служба правопорядку і правоохоронні органи відразу вжили заходи щодо його розшуку, які, на жаль, результатів не дали. Військовий зник під час чергування на одному із взводних опорних пунктів. Зброя та набої залишилися на місці служби. Товариші по службі характеризують його як людину виключно спокійну і зважену, конфліктних ситуацій ні з ким не було", - сказано в повідомленні.

За інформацією ОТУ, зниклий військовослужбовець перебуває на території, непідконтрольній уряду України. Тривають слідчі дії, обставини з'ясовуються.

Читайте також: Український розвідник зник на Донбасі в районі виконання бойового завдання