Суд у справі МН17 у червні досліджуватиме, з чого збили літак і яка роль підсудних, - посол

У Нідерландах судові засідання по суті справи МН17 мають початися в червні цього року.

Про це розповів "Укрінформу" посол України Всеволод Ченцов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні починається черговий, четвертий блок слухань. Важливо, що після попередніх, технічних слухань минулого року, які закінчилися в листопаді, процес рухається за графіком. І ми очікуємо, що в червні, як суд і визначив, почнуться слухання по суті", - підкреслив Ченцов.

За його словами, дуже важливо, що попри коронавірус та посилені карантинні заходи суд триває.

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"Сьогодні, можна сказати, ще розглядаються технічні питання, зокрема, щодо допиту експертів, питання, пов’язані з оглядом реконструкції уламків. Також такі важливі питання, як звернення родичів загиблих щодо компенсацій. А щодо розгляду справи по суті, то в червні, як очікується, суд зосередить свою увагу на таких ключових питаннях, як зброя, якою було збито літак, місце запуску ракети, роль чотирьох підсудних. Власне, на цьому будуть сконцентровані слухання", - сказав Ченцов.

Він також зазначив, що під проведення четвертого блоку слухань у справі МН17 заплановано майже весь 2021 рік, за винятком серпня, жовтня та грудня.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

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9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Слухання справи по суті про збитий 17 червня 2014 року в небі над Донбасом пасажирський "Боїнг" Малайзійських авіаліній, рейс МН17, заплановано на 7 червня 2021 року.