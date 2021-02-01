Найманці РФ від початку доби 4 рази порушували режим "тиші" на Донбасі, застосувавши гранатомети і стрілецьку зброю, - штаб ООС

Від початку доби російсько-окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню, бойових втрат серед особового складу ООС немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", у передмісті Авдіївки, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій з автоматичного станкового, ручного протитанкового і підствольного гранатометів. Поблизу Новомихайлівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу населеного пункту Пищевик - з автоматичних станкових гранатометів.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Читайте також: Український військовий зник під час чергування в зоні ООС, - ОТУ "Схід"

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери

ДСНС розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українським воїнами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 9 разів порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети, а також БПЛА для коригування вогню. Бойових втрат немає, - штаб ОС