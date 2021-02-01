Найманці РФ від початку доби 4 рази порушували режим "тиші" на Донбасі, застосувавши гранатомети і стрілецьку зброю, - штаб ООС
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", у передмісті Авдіївки, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій з автоматичного станкового, ручного протитанкового і підствольного гранатометів. Поблизу Новомихайлівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу населеного пункту Пищевик - з автоматичних станкових гранатометів.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.
У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери
ДСНС розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.
Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українським воїнами.