У Верховному Суді оскаржують указ Зеленського про відсторонення Тупицького

У Верховний Суд надійшов позов, в якому позивач оскаржує указ президента Володимира Зеленського про відсторонення від посади судді Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду, передає Цензор.НЕТ

"Сьогодні, 1 лютого 2021 року до Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду надійшов позов, в якому позивач оскаржує Указ президента України від 29 грудня 2020 № 607/2020" Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України "з моменту його ухвалення", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що реєстраційний номер справи - № 9901/20/21, і за станом розгляду цієї справи можна буде стежити в розділі "Стан розгляду справ" на офіційному сайті Верховного Суду.

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