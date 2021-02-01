МОЗ сподівається пройти чотири етапи COVID-вакцинації до вересня, - "слуга народу" Радуцький
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна" про це в ефірі "Україна 24" заявив нардеп "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.
"МОЗ сподівається, що оці перші чотири етапи ми пройдемо до вересня. І всі вакцини, які ми очікуємо, мають надійти до вересня. За COVAX ми маємо 8 млн доз, 1,9 млн - це квота SinoVac. Зараз йдуть переговори з Novavax та AstraZeneca поза COVAX. Всього Україна має отримати 15 млн доз", - сказав він.
За словами Радуцького, вакцинація українців почнеться вже менш ніж за 2 тижні. МОЗ вже почало переговори з компанією Pfizer про реєстрацію її COVID-вакцини в Україні.
"Сьогодні за дорученням МОЗу роблять списки людей, які потрапляють у першу хвилю. Це медики виїзних бригад, медики інфекційних лікарень. Паралельно роблять списки другої черги, це вже лікарі, військовослужбовці, все це є на сайті МОЗ", - додав нардеп.