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"У НАТО неможливо потрапити, розвалюючи армію і шукаючи мир в очах Путіна", - нардеп Іонова

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"У НАТО неможливо потрапити, розвалюючи армію і шукаючи мир в очах Путіна", - нардеп Іонова
Пафосні та зарозумілі претензії Володимира Зеленського до міжнародних партнерів України – це вершина безвідповідальності, недалекоглядності та популізму. Так коментують його свіже інтерв’ю для американського каналу HBO народні депутати з фракції "Європейська Солідарність".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Володимир Зеленський мав би дотримуватися одного правила: інколи краще мовчати, ніж говорити. Адже слово президента важить дорого, а слово президента-дилетанта – ще дорожче. В короткому інтерв’ю американському телеканалу HBO Зеленський встиг наговорити багато дурниць. Але найголовніше те, що Зеленський призначив президента США та лідерів європейських держав відповідальними за негаразди в нашій країні. Наприклад, в тому, що Україна досі не член НАТО, Зеленський звинуватив Джозефа Байдена", – зазначає Марія Іонова.

"Хочу нагадати президенту, що членство в НАТО – виключно в інтересах України. Що НАТО – це організація, яка працює за умови дотримання чітких правил співпраці. І що в НАТО неможливо потрапити, розвалюючи армію та шукаючи мир в очах Путіна", – додала народна депутатка.

"А в провалі кампанії з вакцинації Зеленський, по суті, звинуватив європейських лідерів. Адже, за словами президента, "Україна не знаходиться в пріоритеті країн, які отримують вакцину зараз" і "дуже неприємним є факт, що ти стоїш з простягнутою рукою", – підкреслила Іонова.

"Україна, дійсно, не є в пріоритеті, але тільки з двох причин. Згідно з офіційними документами МЗС, ще весною минулого року, з особистої вини Офісу президента, Україна не приєдналася до ініціативи із розробки вакцини й тому опинилася останньою в черзі на її отримання. Для своєчасного отримання вакцини Зеленський мав іще влітку починати переговори безпосередньо з її виробниками. Але почав це робити в кінці року, коли весь обсяг вакцин вже був законтрактований іншими країнами", – наголошує Іонова.

"Рік тому президент Зеленський і вся його команда активно заперечували, що потрібно ставити перед НАТО питання про отримання ПДЧ як наступний крок на цьому шляху. А тепер вже міністр оборони каже, що мовляв цього року очікуємо якихось рішень і вимагаємо якихось рішень. Так не буває. Без домашньої роботи ніхто ніколи не ухвалить рішення про приєднання України до НАТО. А для цього треба працювати. І ми з 2014 до 2019 року зробили величезний шмат роботи, який сьогодні руйнується", – нагадала голова комітету з питань інтеграції України до Євросоюзу Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Значить, що Україна не член НАТО – винен Байден. Не Зеленський, який фактично згорнув рух до цивілізованого світу після того, як став президентом України. Не Вагнер-гейт, коли українські спецслужби планували разом з американцями потенційно натівську спецоперацію, яку злили з Офісу президента. Ні, це Байден винен!", – дивується Олексій Гончаренко.

"Це не Зеленський винен в тому, що в Україні немає до цих пір вакцинації, коли вона вже є в Бангладеш і в Алжирі. Ні, це європейські партнери винні. По-перше це соромно. А по-друге, він завдає неймовірної шкоди нашій державі. Тому що це порушення дипломатичного етикету – звинувачувати партнерів у власних проблемах і це все виносити в інтерв’ю", – наголошує Гончаренко.

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    (с)Володимир Завгородній
    Листа вам пишу, мій улюблений Байден,
    Бо в мене назріли важливі питання:
    Чому Україна ще досі не в НАТО?
    Чому моя мама б'є скалкою тата?
    Чому так невпинно росте комуналка?
    Чому в Єрмака на спині балалайка?
    Де наші кредити? Вакцини? Зарплата?
    І де Полуботка бочонок із златом?
    Товаришу Байден, у мене питання,
    Я їх записав тут на аркуші файно:
    Чому я не сокіл, чому не літаю?
    Чому я дебільні відоси знімаю?
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    Чи правда прибульці встановлюють зонд?
    Кто Кенеді вбив? (Можна в лічку отвєтіть.)
    І хто найвеличніший лідєр на свєтє?
    Мій любчику Байден, є стільки питань:
    Чом я не отримав не деньрік вітань?
    Чому перемир'я - але гинуть солдати?
    Чому я про це не хочу' навіть знати?
    Чому посадив я в СІЗО патріотів?
    Чому я до влади привів ідіотів?
    І коли всі запомнять, що я зовсім не лох,
    Мені сорок три, і я досі не здох.
    Мон шер, монсіньйор, мій величносте Байден,
    Чи відповісте на мої ви питання:
    Чому, незважаючи повнії ясла,
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  • Scorpman Y
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