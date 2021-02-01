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Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"

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Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"
Народного депутата Олександра Дубінського, який потрапив під санкції США, виключили зі складу фракції партії "Слуга народу".

Це рішення було прийнято на засіданні фракції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал депутата Ольги Василевської-Смаглюк.

"Це було найкоротше засідання фракції СН ever. За виключення Дубінського зібрали понад 180 підписів", - написала вона.

Видання "Бабель" з посиланням на джерела в СН повідомляє, що за виключення Дубінського віддали свої голоси 198 членів фракції з 246 - 80%. 29 висловилися проти, 19 - не голосували.

Поіменне результати голосування не озвучували.

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Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

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Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.

29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США

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Топ коментарі

  • NonCFist
    Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 2677
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Дубінського виключили з фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 299

    Наверное, у меня есть моральное право, больше, чем у многих других, высказаться по поводу «преследований» господина Дубинского.
    Как вы обратили внимание, я не злорадствовал по поводу введения против него американских санкций, возможного исключения из фракции и удаления его аккаунта на Ютубе.
    Но теперь, наверное, всё-таки выскажусь.
    Проблема господина Дубинского в том, что его... не существует.

    Если вы помните, то именно я ввёл в политический оборот фразу «говорящая ж@па Коломойского».
    Так вот, пятая точка не может существовать отдельно от остального организма, также как и любая другая часть тела.
    Дубинского не существует.
    Он не субъектен.
    Можно, конечно, бесконечно ёрничать над тем, как фейкомет и информационный киллер, сейчас истерит и жалуется, что против него организована информационная компания дискредитации.
    Вы вообще вдумайтесь!!!
    Дубинский (!), извергавший из своего поганого рта мегатонны лжи, теперь рыдает: «Караул, хулиганы ( вернее, соросята ) зрения лишают».
    Можно, конечно, рассуждать, как могла партия власти набрать в свои ряды откровенных подонков, хамов и деструктивных личностей. Которые месяцами её разрушали изнутри, интриговали против коллег и заставили ненавидеть себя полстраны.
    Безусловно, заслуживает внимания и факт позорного поведения человека, назвавшегося «политиком» и думавшего, что можно безнаказанно врать, лезть в американские внутренние дела, а после введения санкций плакать, метаться и трусливо поджимать хвост.
    Но.... Дубинского не существует.

    Он - пустое место.
    В истории с Дубинским единственно заслуживает внимание только одно обстоятельство.
    То, о чем я говорил десятки раз и изо всех утюгов:
    «Всё, без исключения всё, к чему прикоснётся Беня превращается в тлен и прах: аэропорт, стадион, футбольный клуб «Днепр», «Центрэнерго». и т.д. и т.п.»
    Только, в отличие от мифического Мидаса, превращавшего все в золото, Коломойский превращает всё в дерьмо.
    А теперь уже и Дубинского.
    Я, надеюсь, что из истории с Дубинским, многие персонажи отечественного политикума, особенно из партии «Майбах» сделают, наконец, вывод, что Коломойский - токсичен и с ним лучше не иметь дела.
    А тебе, Саня, удачи и хорошего настроения.
    Ты помнишь, что я обещал разбить тебе хлебало за то, что ты разгонял против меня фейки, будто я(!) убиваю (!!) бездомных животных (!!!)?
    Ты ещё тогда, как последний потерпевший, сразу накатал на меня заявление в полицию «об угрозе жизни государственному деятелю».
    Помнишь, тварь?
    Не бойся. Я тебя простил.
    Об пустое место руки не марают.29.01.2021. Борис Филатов
  • UAJALINE
    Где теперь собачка харчеваться будет?))
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