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Під час захоплення Криму Зеленський знімався в Росії в фільмі "8 перших побачень", - Лерос

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Під час захоплення Криму Зеленський знімався в Росії в фільмі "8 перших побачень", - Лерос
Президент Володимир Зеленський, який заявив про готовність "померти, але не пустити "зелених чоловічків"", під час окупації Криму знімався в кіно на території країни-агресора.

Про це пише у Фейсбуці народний депутат Гео Лерос, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли йшла війна, Зеленський вмирав у Росії на зйомках фільму "8 перших побачень"", - написав він.

У пості Зеленського від 6 серпня 2014 року, на який посилається Лерос, сказано: "У Росії я дійсно був на зйомках фільму "8 перших побачень", які успішно завершилися ще на початку червня. Люблю вас Люди. Мир вам. Бережіть один одного" .

Нагадаємо, в інтерв'ю виданню Axios Зеленський сказав: "Якби я тоді був президентом, ми б там усі померли в Криму, але ми б туди "зелених чоловічків" не пустили".

Під час захоплення Криму Зеленський знімався в Росії в фільмі 8 перших побачень, - Лерос 01

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Топ коментарі

  • Dmitry Begemotovich
    Если б не съемки - он бы им показал. Лично бы возглавил, усилил и углубил! Обидно что когда повестку приносили - его дома не было.
  • саша паламарчук
    Во время захвата Крыма Зеленский снимался в России в фильме "8 первых свиданий", - Лерос - Цензор.НЕТ 5451
  • Myko
    "его дома не было" усі 4 рази. Під час захоплення Криму Зеленський знімався в Росії в фільмі "8 перших побачень", - Лерос - Цензор.НЕТ 6760

    Для призову під час мобілізації громадянину Зеленському В.О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 за адресою, визначеною у його облікових документах.
    Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за його викликом не прибував.https://www.mil.gov.ua/news/2019/04/13/informacziya-u-zvyazku-iz-zvernennyami-narodnih-deputativ-ukraini-briginczya-o-m-mamchura-yu-v-chornovol-t-m-bondarya-m-l/
    Під час захоплення Криму Зеленський знімався в Росії в фільмі "8 перших побачень", - Лерос - Цензор.НЕТ 2684
    https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2680539-zelenskij-cotiri-razi-uhilavsa-vid-mobilizacii-zmi.html
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