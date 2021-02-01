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Щури помийні. Ви забули, як кричали, що Зеленський ватник і хоче в РФ? - радник зі стратегічних комунікацій глави Офісу президента

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Щури помийні. Ви забули, як кричали, що Зеленський ватник і хоче в РФ? - радник зі стратегічних комунікацій глави Офісу президента
Радник глави ОП з питань стратегічних комунікацій Олексій Арестович обізвав тих, хто називав президента Володимира Зеленського "ватником", "щурами помийними". При цьому в серпні 2019 року Арестович сам так називав Зеленського.

Свою нову позицію Арестович озвучив у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дятли, які сьогодні кричать, що "Зеленський неправильно хоче в НАТО". Ви вже забули, як вчора кричали, що він - "ватник і хоче в РФ"? .. Щури помийні", - написав Арестович.

При цьому 7 серпня 2019 року він висловлювався у Фейсбуці про Зеленського ось так: "Зеленський не зрадник. Він справді старається. ... Він виходить зі світу уявлень звичайного криворізького ватника з його кругозором".

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Щури помийні. Ви забули, як кричали, що Зеленський ватник і хоче в РФ? - радник зі стратегічних комунікацій глави Офісу президента 01Щури помийні. Ви забули, як кричали, що Зеленський ватник і хоче в РФ? - радник зі стратегічних комунікацій глави Офісу президента 02

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Топ коментарі

  • Агамемнон
    У Люськи припадок...
  • РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
    Крысы помойные. Вы забыли, как кричали, что Зеленский ватник и хочет в РФ? - советник по стратегическим коммуникациям главы Офиса Президента - Цензор.НЕТ 2615
  • Leo Kot
    Щури помийні. Ви забули, як кричали, що Зеленський ватник і хоче в РФ? - радник зі стратегічних комунікацій глави Офісу президента - Цензор.НЕТ 6429
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