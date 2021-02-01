КС відкрив провадження про визнання неконституційними низки положень законодавства у сфері охорони здоров'я, - офіс омбудсмена

Конституційний суд відкрив провадження за поданням Уповноваженого Верховної Ради з прав людини про визнання неконституційними окремих положень законів України, що стосуються сфери охорони здоров'я, надання медичних послуг населенню, питань ліквідації та реорганізації закладів охорони здоров'я в умовах пандемії COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт омбудсмена.

На ім'я Уповноваженого надійшла ухвала Третьої колегії суддів Другого сенату КС від 27 січня. "Ця справа розглядатиметься КС по суті. Дата розгляду і форма слухання будуть повідомлені додатково", - сказано в повідомленні.

Нагадуємо, омбудсмен Людмила Денісова звернулася в КС із відповідним поданням 6 січня. За словами омбудсмена, країна виявилася не готовою до боротьби з пандемією COVID-19 ані організаційно, ані юридично. На її ім'я надійшло безліч звернень про неконституційність впроваджуваної медичної реформи, несумірність цілей і заходів, що вживаються урядом для подолання пандемії COVID-19, про неконституційність окремих положень законів і постанов Кабінету міністрів.

"Сподіваюся на відкриття КС конституційного провадження за моїм поданням і розгляд його по суті, адже порушені права громадян у сфері охорони здоров'я мають бути відновлені і надалі забезпечуватися державою", - підсумувала Денісова.

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