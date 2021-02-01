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Арахамія про коаліцію "Слуги народу" з "Батьківщиною": Все можливо в цій країні

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Арахамія про коаліцію "Слуги народу" з "Батьківщиною": Все можливо в цій країні
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія допускає можливість створення коаліції "Слуги народу" і "Батьківщини" в парламенті.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Арахамія сказав у коментарі журналістам після засідання фракції 1 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

"Стосовно коаліції ми нічого не обговорювали. Але все можливо в країні. Ми ніколи не працювали в режимі коаліції, до речі. Тобто це трошки незвично може бути для нас як для монобільшості, тому що потрібно більше питань узгоджувати один між одним. Але що стосується потенційно коаліційної угоди - чи з пані Тимошенко, чи з якоюсь іншою фракцією, чи партією, чи групою - це загалом відкритий діалог", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко прокоментувала питання ймовірної коаліції з партією "Слуга народу", заявивши, що політсила готова брати участь в об'єднанні політичних сил "заради служіння Україні".

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Работать на свой карман она хорошо умеет

    Арахамия о коалиции "Слуги народа" с "Батькивщиной": Все возможно в этой стране - Цензор.НЕТ 9843
  • 18c49ed2
    Это просто Бенин лядский цирк

    Арахамия о коалиции "Слуги народа" с "Батькивщиной": Все возможно в этой стране - Цензор.НЕТ 9717
  • Антон Чигур
    Не удивительно! Политические проститутки! )
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