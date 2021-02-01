Я не виїжджав з України і завтра о 10:00 буду в прокуратурі, - ексглава ДАБІ Кудрявцев про своє оголошення в розшук

Колишній керівник Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексій Кудрявцев перебуває в Україні і не ухилятиметься від слідчих дій.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З повідомлень у пресі з подивом дізнався про те, що я нібито оголошений у розшук і ховаюся за кордоном. З цього приводу хочу заявити таке:

1) Я перебуваю в Україні, ні від кого не ховаюся, ні від яких слідчих дій не ухиляюся;

2) Будівельна мафія через своїх корумпованих представників знову намагається реанімувати неіснуючу справу про "підроблений диплом". Цю справу вже було кілька разів закрито судами. Але не знайшовши проти мене жодних інших аргументів, вони знову дістають із нафталіну цю фейкову історію і вкотре намагаються очорнити моє ім'я;

3) Боротьбу проти мене, а також вилив подібної негативної інформації в пресу я пов'язую з моїм прагненням продовжити реформу ДАБІ, яку я почав, будучи її керівником. Ці реформи були схвалені міжнародними організаціями, а Україна піднялася на 12 пунктів у рейтингу Doing Business. Передбачаючи моє повернення і продовження реформ, будівельна мафія пішла ва-банк;

4) Завтра о 10:00 я як законослухняний громадянин разом зі своїм адвокатом прийду в прокуратуру міста Києва. Буду готовий до спілкування з журналістами і будь-яких ваших запитань. Підкреслюю: я ніколи ні від кого не переховувався і не збираюся цього робити. Я не дам заплямувати своє чесне ім'я і відстоюватиму його на всіх рівнях. Упевнений, що правда восторжествує вже найближчим часом!", - підкреслив Кудрявцев.

Нагадаємо, 1 лютого в пресслужбі Офісу генерального прокурора повідомили, що колишнього керівника Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексія Кудрявцева оголосили в розшук у справі про підроблений диплом.