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Заголовки з прізвищем Zelenskyy з'явилися в медіа з різних куточків світу, - Мендель про інтерв'ю НВО

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Заголовки з прізвищем Zelenskyy з'явилися в медіа з різних куточків світу, - Мендель про інтерв'ю НВО
Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу НВО дав потужні меседжі про роль України у світовому порядку денному.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написала прессекретарка президента Юлія Мендель, інформує Цензор.НЕТ.

"Відверте інтерв’ю Володимира Зеленського для програми Axios на HBO викликало велику увагу в США, а також у медіа з різних куточків світу. Одних цікавило, чому український Президент "трохи злий" на Трампа, інших – його очікування щодо Байдена, але заголовки з прізвищем Zelenskyy з’явилися і в американських, і у європейських, і в близькосхідних ЗМІ. І це добре для України, адже ті потужні меседжі, які озвучив Президент у цьому інтерв’ю, будуть почуті в багатьох куточках нашої планети", - написала вона.

Мендель додала, що меседжі стосувалися того, що Україна має стати повноправним членом НАТО для посилення безпекової ситуації у Європі, презилент РФ Путін "нічого не робить, щоб зупинити війну на Донбасі, але його можна змусити до закінчення війни спільними зусиллями".

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"Володимир Зеленський фактично окреслив вектори, за якими хотів би рухатися у відносинах з Вашингтоном після приходу Президента Байдена в Білий дім. Це чудовий шанс для того, щоб стратегічне партнерство України та США стало ще глибшим і надійнішим, адже наші країни мають однакові інтереси", - написала вона.

Також прессекретарка звернула увагу, що глава держави чітко вказав, що Україна хоче будувати ефективні, рівноправні та взаємовигідні стосунки із Заходом, зокрема зі США та Європейським Союзом.

"Водночас Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, що ми зміцнюватимемо свою державу і сподіватимемося на свої сили, адже ситуація з Будапештським меморандумом та з вакцинацією показала, що без власних потужностей доводиться бути в ролі прохача", - написала вона.

Таким чином, зазначає Мендель, у цьому інтерв’ю Президент Зеленський дав меседж світу, що Україна має свою думку та свій голос і здатна відігравати більш вагому роль у світовому порядку денному, починаючи від питань майбутнього НАТО і закінчуючи міжнародною безпекою та протидією пандемії.

Заголовки з прізвищем Zelenskyy зявилися в медіа з різних куточків світу, - Мендель про інтервю НВО 01
Заголовки з прізвищем Zelenskyy зявилися в медіа з різних куточків світу, - Мендель про інтервю НВО 02

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Хизуватись особливо нічим.
    Тепер весь світ дізнаєтесь про клована, що він клован.
  • Стрелок
    то да. нелох столько наляпало своим тупым языком что боюсь это интервью нам будет долго еще отрыгиваться

    вообще это конечно прокол ОПы. нельзя его допускать самостоятельно разговаривать с людьми. особенно с журналистами. если оно не читает по бумажке то несет полную хрень
  • Tesoro Malu
    Листа вам пишу, мій улюблений Байден,
    Бо в мене назріли важливі питання:
    Чому Україна ще досі не в НАТО?
    Чому моя мама б'є скалкою тата?
    Чому так невпинно росте комуналка?
    Чому в Єрмака на спині балалайка?
    Де наші кредити? Вакцини? Зарплата?
    І де Полуботка бочонок із златом?

    Товаришу Байден, у мене питання,
    Я їх записав тут на аркуші файно:
    Чому я не сокіл, чому не літаю?
    Чому я дебільні відоси знімаю?
    Куди подівався наш ковідний фонд?
    Чи правда прибульці встановлюють зонд?

    Кто Кенеді вбив? (Можна в лічку отвєтіть.)
    І хто найвеличніший лідєр на свєтє?
    Мій любчику Байден, є стільки питань:
    Чом я не отримав не деньрік вітань?
    Чому перемир'я - але гинуть солдати?
    Чому я про це не хочу навіть знати?
    Чому посадив я в СІЗО патріотів?
    Чому я до влади привів ідіотів?

    І коли всі запомнять, що я зовсім не лох,
    Мені сорок три, і я досі не здох.
    Мон шер, монсіньйор, мій величносте Байден,
    Чи відповісте на мої ви питання:
    Чому, незважаючи повнії ясла,
    Ревуть все воли, і вигукують гасла?
    Што дєлать? Доколє? І кто віноват?
    І як повернути до Бєні "Приват"?
    Дрожаща я тварь, ілі право імєю?
    І чому народився я під Водолєєм?
    Братуха, чувак, ровний пацику Байден,
    ******** страшно ці ******** питання:
    Чому скрізь х.й.ю бачу стомленим оком?
    Чому все ще стогне Дніпро наш широкий?
    Чому Порошенко сидіти не хоче?
    Чому чорні брови та карії очі?
    Чому я в Криму весь тоді не загинув?
    І коли вже відпустить мене кокаінум?
    (с)Володимир Завгородній
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