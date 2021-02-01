Головні новини, 1 лютого: Дубінського вигнали зі "слуг", Зеленський готовий померти за Крим

Дубінський більше не "слуга народу", Зеленський готовий померти за Крим, але коли його окуповували - знімався в РФ, у Нідерландах слухають справу МН17, Росія може відключити собі інтернет, - головні новини України та світу 1 лютого 2021 року.

Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"

За його вигнання проголосували 198 членів фракції з 246. Засідання, на якому було прийнято рішення, стало найкоротшим в історії "Слуги народу". Дубінський на нього не прийшов: він відмовився заходити в зал без свого адвоката, а адвоката в зал не пустили.

"Те, що ви творите, ви за це і будете відповідати. Це безвідповідально, безпідставно, аморально і принизливо для країни", - прокоментував Дубінський своє виключення.

Зеленський готовий померти за Крим, але коли його окуповували, знімався в Росії

Президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю виданню Axios, що не віддав би Крим. "Якби я тоді був президентом, ми б там усі померли в Криму, але ми б туди "зелених чоловічків" не пустили", - сказав Зеленський.

Нардеп Гео Лерос відкопав у Фейсбуці президента датований серпнем 2014 року запис, в якому той пише: "в Росії я справді був на зйомках фільму "8 перших побачень", які успішно завершилися ще на початку червня. Люблю вас Люди. Мир вам. Бережіть одне одного".

Баканов назвав Нескоромного "зрадником"

СБУ оголосила колишнього заступника голови спецслужби Дмитра Нескоромного, якого підозрюють в організації замаху на начальника служби внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, в міжнародний розшук. Також спецслужба перевіряє інформацію про його можливий зв'язок із ФСБ.

"Зрадник у наших лавах - це, безумовно, неприємний факт. Але затримання його й інших осіб якраз і свідчить про те, що ми взяли курс на очищення СБУ", - прокоментував скандал у відомстві очільник СБУ Іван Баканов.

Гаазький суд слухає справу про збитий МН17

Сьогодні розпочався четвертий блок слухань. Суд розглядає, як просувається додаткове розслідування, вивчає звернення родичів загиблих щодо компенсацій. Очікується, що незабаром суд візьметься до допиту нідерландських, бельгійських і російських експертів. Питання про роль підсудних і про те, з чого збили літак, суд досліджуватиме в червні.

Влада РФ каже, що може відключити свою країну від інтернету і платежів SWIFT

"Технологічно для цього все готово. На законодавчому рівні теж всі рішення ухвалено. Але ще раз підкреслюю: це непросто, і цього б дуже не хотілося", - сказав журналістам заступник глави Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.