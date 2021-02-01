Новини

Зеленський призначив довічну стипендію Голобородьку

19 76837
Зеленський призначив довічну стипендію Голобородьку
Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтв".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Згідно з документом, 33 діячі культури і мистецтва отримуватимуть від держави довічні стипендії, 86 діячам культури і мистецтв призначено стипендії строком на два роки.

Один із стипендіатів - Василь Голобородько - 1945 р.н., письменник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка.

З повним списком стипендіатів можна ознайомитися тут.

Читайте також: Зеленський призначив 194 стипендії молодим письменникам і діячам мистецтв

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Враг рода человеческого 666
    Я думал, криворагуль уже передоз поймал
  • oleg1966
    Зеленский назначил пожизненную стипендию Голобородько - Цензор.НЕТ 4176
  • mrSmith
    Я сначала подумал что это опечатка или шутка...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини