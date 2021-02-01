Радбез ООН за ініціативи РФ обговорить виконання Мінських угод
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на програму засідань Радбезу ООН.
Обговорення відбудеться наступного четверга, 11 лютого. Його ініціювала Російська Федерація.
Засідання відбудеться у відкритому форматі за допомогою відеозв'язку.
Російське державне інформагентство "ТАСС" повідомляє з посиланням на джерела, що засідання відбудеться у зв'язку з шестиріччям підписання мінських угод.
Раніше Велика Британія, США й Естонія виступили із заявами про те, що обговорення ситуації на Донбасі в Раді безпеки ООН було провокацією з боку Росії. Вони вважають, що Москва не може бути посередником, оскільки є стороною конфлікту на сході України
При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація намагалася легітимізувати представників ОРДЛО в Радбезі ООН.