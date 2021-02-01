Радбез ООН за ініціативи РФ обговорить виконання Мінських угод

Росія ініціювала обговорення виконання Мінських угод у Раді безпеки ООН.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на програму засідань Радбезу ООН.

Обговорення відбудеться наступного четверга, 11 лютого. Його ініціювала Російська Федерація.

Засідання відбудеться у відкритому форматі за допомогою відеозв'язку.

Російське державне інформагентство "ТАСС" повідомляє з посиланням на джерела, що засідання відбудеться у зв'язку з шестиріччям підписання мінських угод.

Раніше Велика Британія, США й Естонія виступили із заявами про те, що обговорення ситуації на Донбасі в Раді безпеки ООН було провокацією з боку Росії. Вони вважають, що Москва не може бути посередником, оскільки є стороною конфлікту на сході України

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація намагалася легітимізувати представників ОРДЛО в Радбезі ООН.

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