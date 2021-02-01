Кулеба поговорив із Блінкеном: у наших відносинах починається новий день
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Стратегічне партнерство України і США стане амбітнішим.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився під час телефонної розмови зі своїм американським колегою Тоні Блінкеном. Враженнями від розмови Кулеба поділився у Твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У нашій першій розмові з Блінкеном ми підтвердили важливість стратегічного партнерства України і США, домовилися зробити його амбітнішим. У наших відносинах починається новий день", - написав він.
Кулеба також подякував США "за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України".