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Кулеба поговорив із Блінкеном: у наших відносинах починається новий день

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Кулеба поговорив із Блінкеном: у наших відносинах починається новий день
Стратегічне партнерство України і США стане амбітнішим.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився під час телефонної розмови зі своїм американським колегою Тоні Блінкеном. Враженнями від розмови Кулеба поділився у Твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нашій першій розмові з Блінкеном ми підтвердили важливість стратегічного партнерства України і США, домовилися зробити його амбітнішим. У наших відносинах починається новий день", - написав він.

Кулеба також подякував США "за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України".

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    Пните зеленского, а то он в угаре все проспит...А еще лучше поясните ему, что в новом дне в Вашингтон поедет Разумков, а не он. Всемирно известного Zelenskogo в Вашингтон не пускают.
  • jklpqrs
    у тебя сейчас министр обороны не разговаривает с начальником генштаба. Обиделись друг на друга и делят бабло. И это в стране, где солдаты сидят в окопах и пытаются хоть как-то сдержать всю эту нечисть. И это не смущает, так должно быть?
  • Яр Холодний
    Телефонує, до Ватикану, після зустрічі Папи з Зеленським, Порошенко. Трубку бере сам Папа:
    - Слухаю!...
    - Здрастуйте, Ваша Святість… Ну, як пройшла зустріч?
    - І не питай, сину мій… Точно, як ти і казав - «Дурний, шо сало без хліба…»
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