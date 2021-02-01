Український культурний фонд очолив художній керівник театру Захаревич
Про це повідомляється на сайті УКФ, інформує Цензор.НЕТ.
Новим головою УКФ став Михайло Захаревич - генеральний директор і художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
У 1996-2000 роках він був заступником міністра культури і мистецтв України.
Нагороджений орденом Народного артиста України.
До Захаревича УКФ очолювала Марина Порошенко, дружина п'ятого президента України. У грудні 2019 року вона написала заяву про звільнення через скандал після розслідування журналістів програми "Схеми".
Український культурний фонд - держустанова, створена в 2017 році. Діяльність фонду координує Мінкульт. УКФ сприяє реалізації держполітики у сфері культури і мистецтва, фінансово підтримує вітчизняні проєкти, популяризує українську культуру.