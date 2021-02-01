Поліція отримувала скарги на пансіонат у Харкові до смертельної пожежі, проводиться службове розслідування, - голова облуправління НПУ Рубель

До поліції надходили скарги, пов'язані з діяльністю пансіонату "Золотий час", до пожежі, яка забрала життя 16 людей.

Про це 1 лютого, відповідаючи на питання Суспільного, сказав начальник Головного управління Нацполіції у Харківській області Андрій Рубель, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми підняли усі матеріали, які були за вказаною адресою. Дійсно, були скарги. Поліція реагувала. Те, що не реагувала, я не можу сказати. Є опитані мешканці пансіонату, потім і сусіди цього пансіонату, кажуть, що претензій не мають. Але на даний час призначено в рамках кримінального провадження службове розслідування", — сказав Рубель.

"Ми чітко дамо відповідь на всі запитання цього розслідування. Якщо є винні в даній ситуації, хто не реагував, або якось не так відносився до своїх службових обов'язків, ми обов'язково допитаємо", — додав він.

Під час брифінгу Рубель повідомив, що правоохоронці перевірили 73 заклади в Харківській області, в яких перебували 1112 осіб похилого віку та 850 клієнтів реабілітаційних центрів для алко- та наркозалежних.

"Після цієї пожежі у нас було відпрацьовано 73 таких заклади. 36 кримінальних проваджень відкрито по ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавленні волі або викрадення людини — ред.)", — сказав очільник поліції Харківщини.

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"Щодо всіх інших проводимо перевірку. Перш за все, це дотримання пожежної безпеки. У нас залучені підрозділи ДСНС. Просто ми заходимо, без обшуків, проводимо слідчі дії, допитуємо людей, які там перебувають, проводимо огляд, встановлюємо, кому належить дана адреса. І ДСНС дають рекомендації, що там взагалі має бути", — сказав Рубель.

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Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ятьох осіб вдалося врятувати. Пізніше в пресслужбі Харківської міськради повідомили, що один із п'яти постраждалих внаслідок пожежі в харківському нелегальному будинку для літніх людей "Золотий час" помер у хоспісі.

Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

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Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку для літніх людей, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

У ДСНС зазначили, що пожежу в будинку для літніх людей у Харкові кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.