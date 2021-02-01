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Берегівчанина, який закликав до відокремлення Закарпаття від України, засудили на три роки з випробувальним терміном, - прокуратура

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Берегівчанина, який закликав до відокремлення Закарпаття від України, засудили на три роки з випробувальним терміном, - прокуратура
Закарпатська обласна прокуратура довела вину 38-річного берегівчанина в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це розповіла речниця прокуратури Закарпаття Катерина Хижняк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Чоловік розміщував у тематичних групах однієї із соцмереж заклики до відокремлення Закарпаття від України.

"Наявність у висловах чоловіка публічних закликів до скоєння злочину проти основ національної безпеки підтвердила і судово-лінгвістична семантико-текстуальна експертиза", — сказала речниця.

За її словами, вироком Берегівського районного суду берегівчанина засуджено до 3 років позбавлення волі з іспитовим терміном 1 рік. Очікується набрання вироком законної сили.

Нагадаємо, 4 січня стало відомо, що Кіберспеціалісти Служби безпеки України блокували в Закарпатській області діяльність місцевого жителя, який закликав до відокремлення деяких територій нашої держави. За попередніми даними слідства, житель міста Берегово створив низку акаунтів у соціальних мережах, через які розповсюджував агітаційні заклики до порушення територіальної цілісності України. Зокрема, він закликав громадян підтримати відділення Закарпатської області.

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Топ коментарі

  • Серый Вовк
    НиХЕРА себе а почему премию не выписали и не отправили в санаторий ? Береговчанина, призывавшего к отделению Закарпатья от Украины, осудили на три года с испытательным сроком, - прокуратура - Цензор.НЕТ 429Да за такие **** дела надо ПОЖИЗНЕННЫЙ срок давать !!! Береговчанина, призывавшего к отделению Закарпатья от Украины, осудили на три года с испытательным сроком, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2614
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Испытательный срок таким ОБЯЗАТЕЛЬНО проводить в ОРДЛО. Доставить на КПП, порвать паспорт и пинком по жёппу в желанное будущее.
  • Віталій Павлов
    Зрозуміли і ...пробачили. Це ж вам не невинного РІФмайстра в буцегарні тримати.
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