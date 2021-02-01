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Гривня може коливатися в межах 10%, - міністр фінансів Марченко

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Гривня може коливатися в межах 10%, - міністр фінансів Марченко
Міністр фінансів Сергій Марченко допускає коливання гривні в межах 10%.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Марченко вважає, що курс гривні далі зберігатиме стабільність.

"Ризики того, що будуть різкі курсові коливання, на сьогодні відсутні. Немає підстав вважати, що гривня має або сильно зміцнитися, або сильно девальвувати", - сказав він в ефірі "Україна 24" в понеділок увечері.

"Можуть бути незначні коливання, в межах 10%, але це нормально", - додав він.

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Топ коментарі

  • wake up-UA
    Гривня может колебаться в пределах 10%, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 7079
  • aquarius580 .
    Больше сваливать вину на папередника не удаётся, пичалька...
  • aquarius580 .
    Ого. Сдерживать инфляцию уже не удаётся. Всего-то полтора года прошло.
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