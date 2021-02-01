Гривня може коливатися в межах 10%, - міністр фінансів Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко допускає коливання гривні в межах 10%.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Марченко вважає, що курс гривні далі зберігатиме стабільність.

"Ризики того, що будуть різкі курсові коливання, на сьогодні відсутні. Немає підстав вважати, що гривня має або сильно зміцнитися, або сильно девальвувати", - сказав він в ефірі "Україна 24" в понеділок увечері.

"Можуть бути незначні коливання, в межах 10%, але це нормально", - додав він.

Читайте також: Січневий карантин не вплине на курс валют, навпаки, є підстави для зміцнення гривні, - радник президента Устенко