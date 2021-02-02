Італійське видавництво вибачилося за брехню про Крим і Донбас у підручнику з географії, - посольство України. ДОКУМЕНТ

Видавництво Pearson у розділі про Україну підручника з географії вказало "неправдиву і неповну інформацію", а після звернення дипломатів висловило жаль у зв'язку з цим інцидентом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку посольства України в Італії.

Там нагадують, що в книзі вказувалося, що в окупованому Криму "відбувся референдум про приєднання до Росії", що Донецьк і Луганськ "стали автономними" через "етнічний спір українців і російської меншини" без згадок про російську агресію, і що в Україні - дві офіційні мови - не лише українська, але й російська.

Посольство України в Італії зробило офіційне звернення до видавництва, Міністерства освіти країни та до автора підручника з вимогою виправити текст і пропозицією співпрацювати, щоб уникнути подібних ситуацій у подальшому.

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"У результаті нещодавнього звернення Посольства керівництвo видавництва Pearson у своїй відповіді висловило жаль з приводу ситуації, яка виникла, та наголосило на готовності спільно обговорювати зміст підручників у тематиці, що стосується України. Ми вітаємо такий конструктивний підхід, який дозволить надавати авторам посібників інформаційну допомогу для висвітлення української тематики", - повідомили в посольстві.

У відомстві наголосили, що збираються застосовувати у відносинах з видавництвами, які несуть відповідальність за підручники спільно з автором і академічною спільнотою, підхід "нічого про Україну без України".

"Тож закликаємо усіх небайдужих українців долучатися до цієї роботи та повідомляти Посольству, видавництвам та власним школам про факти фальсифікації української історії в шкільних підручниках, які рекомендує та чи інша школа", - резюмували в посольстві, пояснюючи, що згідно із законодавством Італії школи цієї країни і вчителі самі визначають список підручників для різних класів у співпраці з батьківськими організаціями.

Крім того, як повідомляється, небайдужі українські батьки можуть повідомляти керівництву шкіл, де навчаються їхні діти, про факти спотворення інформації про Україну в підручниках.

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