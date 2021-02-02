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Участь США у "нормандському форматі" можлива лише в разі згоди всіх сьогоднішніх учасників, - Кулеба

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Участь США у "нормандському форматі" можлива лише в разі згоди всіх сьогоднішніх учасників, - Кулеба
Питання участі США в "нормандському форматі" може вирішуватися позитивно лише в разі досягнення консенсусу між його сьогоднішніми учасниками.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Тут ні для кого не буде секретом, що з 2014 року США брали активну участь і в підтримці України під час російської агресії проти України, і в спробах врегулювати конфлікт на Донбасі, і в питанні незаконної окупації Криму. У мене є всі підстави вважати, що Сполучені Штати будуть ще активніше на цьому треку, але в якому саме форматі - це питання переговорів", - сказав Кулеба.

Міністр окремо наголосив, що участь США в "нормандському форматі" можлива лише завдяки у разі консенсусу між усіма його учасниками.

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"Щодо участі США в нормандському форматі, то давайте пам'ятати, що є одна людина в "нормандському форматі", яку така участь точно не зробить щасливою - це президент Російської Федерації. А формат не розширюється через бажання окремих учасників, він може бути змінений лише за наявності консенсусу", - наголосив глава МЗС.

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Топ коментарі

  • Dennis Alexander 868bdc29
    Верните Климкина!
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Одному мне кажется что этот министр иностранных дел или идиот, или засланный казачок?
  • Senator S 01a656ec
    У Мавзолейного быдла панический страх перед США... Участие США в "Нормандском формате" возможно только в случае согласия всех сегодняшних участников, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4656 Участие США в "Нормандском формате" возможно только в случае согласия всех сегодняшних участников, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4656
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