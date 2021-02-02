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Україна не веде переговорів про отримання статусу особливого союзника США поза НАТО, - Кулеба

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Україна не веде переговорів про отримання статусу особливого союзника США поза НАТО, - Кулеба
Нині жодних офіційних переговорів про отримання Україною статусу особливого союзника США поза НАТО не ведеться.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ця тема є предметом жвавих переговорів у соцмережах і на різних експертних форумах. Україна має чітку мету, і ця мета - повноцінне членство в НАТО, на шляху до цього членства треба отримати План дій щодо членства, тому потрібно рухатися цим шляхом. Ми не відкидаємо можливості будь-яких інших статусів і форматів, якщо вони справді мають додаткову вартість, а займатися фетишизацією різних статусів, просто "дайте черговий статус" - це зайве", - пояснив чиновник.

Водночас глава МЗС України зазначив, що Україна, Грузія і Молдова просуваються на шляху до потрійного союзу в Чорноморському регіоні.

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"Що стосується ідеї про потрійний союз у Чорноморському регіоні, я сьогодні сказав державному секретарю Тоні Блінкену, що США можуть розраховувати на Україну як надійного партнера саме в Чорноморському регіоні та Центральній Європі, це наш простір існування, це ті місця, де ми можемо робити реальний внесок. І, запевняю вас, що і Україна, і Грузія, і Молдова вже активно рухаються в тому напрямку. Більше поки не скажу, коли буде результат - усі дізнаються", - сказав Кулеба.

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Топ коментарі

  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Это тупое не понимает вообще, что значит статус особого союзника США. У Израиля есть такой статус и как результат, это одно из самых современных вооружений в мире, включая ф35.
    Это лучше, чем НАТО, где любая кремлевская подстилка, типа мадьяр, может на любое решение наложить вето.
    Какое же оно тупое, и как оно стало министромм?
  • Roman Kovalyov
    Всё он понимает прекрасно, просто Слуги Кремля с Зеленским во главе очень переживают, что их кремлёвское начальство рассердится, в НАТО они "вступают" так чтобы никогда не вступить, а статус основного союзника США вне НАТО для РФ сокрушительный удар.
  • Харьков Сумской
    Статусом особого союзника США обладают:
    1. Япония (защита от Китая и России)
    2. Южная Корея (защита от КНДР)
    3. Тайвань (защита от Китая)
    4. Израиль (помощь, сотрудничество)
    По-моему, очень серьёзный статус. Не хуже, чем НАТО. А в нашей ситуации, может, ещё и лучше, т.к. нам надо технику и организацию ВСУ модернизировать...
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