Через конфлікт між Тараном і Хомчаком вони будуть запрошені на засідання Комітету з питань оборони, - "слуга народу" Верещук
Про це в ефірі одного з телеканалів повідомила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами Верещук, керівники оборонного відомства та Генштабу найближчим часом будуть запрошені на засідання профільного парламентського комітету.
"Ми запросимо на комітет і керівництво Міністерства оборони, і пана Хомчака. І обговоримо це питання, знову станемо платформою, де ми зможемо залагодити цей конфлікт", - пообіцяла депутатка.
Своєю чергою радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив: "Офіс Президента багато робить, щоб примирити цей конфлікт, принаймні прибрати його з публічної сфери, тому що попри невизначеність законодавства генерали, які подають до суду на міністра оборони у країні, в якій особливий період і війна, – це нонсенс абсолютний".