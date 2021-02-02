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Через конфлікт між Тараном і Хомчаком вони будуть запрошені на засідання Комітету з питань оборони, - "слуга народу" Верещук

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Через конфлікт між Тараном і Хомчаком вони будуть запрошені на засідання Комітету з питань оборони, - "слуга народу" Верещук
Міністра оборони Андрія Тарана і головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака запросять на засідання Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки для з'ясування обставин конфлікту між ними.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Верещук, керівники оборонного відомства та Генштабу найближчим часом будуть запрошені на засідання профільного парламентського комітету.

"Ми запросимо на комітет і керівництво Міністерства оборони, і пана Хомчака. І обговоримо це питання, знову станемо платформою, де ми зможемо залагодити цей конфлікт", - пообіцяла депутатка.

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Своєю чергою радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив: "Офіс Президента багато робить, щоб примирити цей конфлікт, принаймні прибрати його з публічної сфери, тому що попри невизначеність законодавства генерали, які подають до суду на міністра оборони у країні, в якій особливий період і війна, – це нонсенс абсолютний".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Верещук про позови генералів ЗСУ до Міноборони: "Це ганьба. Будь ласка, припиніть це!"

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Неоднозначні заяви та кадрова політика міністра оборони Андрія Тарана викликають занепокоєння експертів та ставлять під сумнів його прихильність до НАТО.
    Відколи Андрій Таран очолив Міністерство оборони, потік тривожних новин від цього відомства не припиняється.
    Спершу новопризначений міністр назвав повну адаптацію збройних сил України до стандартів НАТО "амбітною, але недосяжною" метою.

    Після цього у міністерстві в досить брутальній формі ліквідували Проєктний офіс реформ при Міноборони (ПОР) - об'єднання цивільних експертів, які вже п'ять років брали активну участь в наближенні українського війська до стандартів НАТО.
    Зважаючи на небачену в останні роки закритість нового міністра, тривога експертів та військових наростає.
    Адже йтися може не лише про специфічний стиль управління самого Андрія Тарана, а й про значно масштабнішу річ - гальмування або навіть повне згортання інтеграції з НАТО.
  • Sophia-Maria Duglass
    Гриценко не постеснялся прямым текстом написать, что пора бы уже и главу ведомства поменять, а то он «никакой». Еще и совсем недавно «работал бок о бок с российскими генералами».
    Отметим, что Тарана уже пытались снять с должности. Профильный комитет Рады направлял письмо Зеленскому, где выражал недоверие министру обороны. До этого народные депутаты от «Голоса» и «Евросолидарности» также требовали отставки Тарана.
  • Senator S 01a656ec
    Случайные пассажиры у власти,что тут непонятного...
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