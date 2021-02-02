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COVID-19: глава ВООЗ Гебреєсус заявив про можливість контролювати пандемію

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COVID-19: глава ВООЗ Гебреєсус заявив про можливість контролювати пандемію
Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив про можливість контролювати рівень коронавірусної інфекції. Він додав, що кількість нових випадків COVID-19 у світі знижується третій тиждень поспіль.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він сказав на брифінгу 1 лютого.

Голова ВООЗ зазначив, що в багатьох країнах все ще зростає кількість випадків захворювання, але на глобальному рівні новини обнадійливі.

"Це показує, що цим вірусом можна керувати. І це показує, що якщо ми продовжимо застосовувати ті ж перевірені заходи громадського здоров'я, ми зможемо запобігти інфекції і врятувати життя", - сказав Гебрейесус.

Він назвав важливим, щоб усі продовжували вживати заходів обережності, щоб убезпечити себе і один одного.

"Контроль над поширенням вірусу рятує життя зараз і рятує життя пізніше, зменшуючи ймовірність появи нових варіантів. І це допомагає забезпечити ефективність вакцин", - додав глава ВООЗ.

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Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я закликала розвинені країни уповільнити кампанії з вакцинації проти коронавіруса. Там турбуються, щоб вакцини вистачило і менш заможним країнам.

Також ВООЗ розкритикувала рішення Європейського Союзу про заборону на експорт вакцин проти COVID-19 без спеціального дозволу від країн ЄС.

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Топ коментарі

  • OA
    "Он добавил, что количество новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд.Источник: https://censor.net/ru/n3245442"

    Точняк, как и предсказывалось, что с момента инаугурации Байдена пандемия пойдет на спад. COVID-19: глава ВООЗ Гебреєсус заявив про можливість контролювати пандемію - Цензор.НЕТ 1620
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Во! Цензору поступила команда: снова усилить панику барановирусную. То есть, как болтает этот сраный негр- "Это показывает, что этим вирусом можно управлять" Источник: https://censor.net/ru/n3245442
    Ну, как вам это откровение??? Он сам признается в том, что вирус искусственный и управляемый! Какой, однако, тупой негр! COVID-19: глава ВООЗ Гебреєсус заявив про можливість контролювати пандемію - Цензор.НЕТ 3896
  • Меркава
    Истерички, обратите внимание: он не сказал, шо вирус можно победить, он сказал, шо им можно управлять. Но при этом до сих пор управляют вами, а не вирусом.
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