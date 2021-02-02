Кожен дорослий мешканець Німеччини зможе вакцинуватися проти коронавірусу до кінця літа, - Меркель

Усе доросле населення Німеччини отримає можливість вакцинуватися проти коронавірусу до кінця третього кварталу 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

"Ми обіцяємо, що до кінця третього кварталу, тобто до кінця літа, ми запропонуємо зробити щеплення кожному громадянину, і ми обіцянку стримаємо", - сказала вона журналістам після зустрічі з регіональним керівництвом, представниками фармацевтичних компаній і Єврокомісії.

Канцлер додала, що це станеться навіть у тому разі, якщо вакцини від Johnson & Johnson та CureVac, які досі не схвалені медичним регулятором Євросоюзу - Європейським агентством лікарських засобів (ЕМА), не з'являться на ринку ЄС.

Вона зробила цю заяву у відповідь на критику, що цей процес у країні триває занадто повільно і Німеччина значно відстає з вакцинацією від Британії, США та Ізраїлю.

Канцлер пояснила, що ЕМА дотримуються принципу ретельного вивчення препаратів перед їх схваленням, а не екстреної видачі дозволів.

"У деяких моментах цей шлях був повільнішим, але я думаю, що на це були вагомі причини", - зазначила Меркель.

Як повідомляють ЗМІ, виступаючи перед журналістами разом з Меркель, мер Берліна Міхаель Мюллер визнав, що "в першому кварталі поточного року ситуація залишатиметься напруженою".

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Як напередодні повідомив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан, уряд ФРН вже зробив замовлення на вакцини проти коронавірусу на 2022 рік, щоб мати запас для збереження імунітету населення проти варіантів COVID-19.

"Зараз ми фактично замовляємо додаткові вакцини на 2022 рік, щоб хоча б деякі з них були під рукою", - сказав він, спілкуючись онлайн з медпрацівниками.

Шпан зазначив, що "ніхто не знає, чи знадобиться нам це".

За його словами, "виробничі потужності зараз розширюються, ми замовляємо вакцини як запобіжний захід".

Міністр визнав, що "початок кампанії вакцинації був важким", але сказав, що основні постачальники вакцин - Moderna, Pfizer та AstraZeneca - зобов'язалися доставити наступні 5 млн доз у Німеччину до 22 лютого.

Раніше AstraZeneca заявила, що скоротить поставки препарату в ЄС на 67% у першому кварталі поточного року, оскільки пов'язана угодою з Великою Британією, укладеною на два місяці раніше, ніж з ЄС. Поставки вакцини Pfizer також затримуються.