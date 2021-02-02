Держдепартамент США: Україні важливо зберегти прогрес у реформах і в боротьбі з корупцією

США продовжують зберігати двопартійну підтримку України й акцентують на подальшій реалізації реформ, спрямованих на викорінення корупції, а також побудову правової та економічно розвиненої держави.

Про це йдеться в повідомленні Держдепартаменту США за результатами розмови його керівника Ентоні Блінкена і глави МЗС України Дмитра Кулеби, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Держсекретар зробив акцент на потужній двопартійній підтримці України, а також на пріоритеті, який США надають суверенітету України, її територіальній цілісності та євроатлантичним прагненням", - зазначається в повідомленні.

Глава Держдепартаменту також запевнив, що Сполучені Штати продовжать надавати Україні економічну й військову допомогу.

"Держсекретар Блінкен наголосив на важливості для України зберегти прогрес у боротьбі з корупцією та забезпеченні верховенства права й економічних реформ, що зміцнить українські інституції та забезпечить світле й процвітаюче майбутнє для всіх українців",- підкреслюють у Держдепі.

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Крім того, зазначається, що глави дипломатичних відомств обговорили зусилля, які Україна докладає у боротьбі з COVID-19, а також дипломатичні кроки Києва стосовно ситуації на Донбасі та в Криму.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в понеділок провів першу телефонну розмову з новим державним секретарем США Ентоні Блінкеном.