Держдепартамент США: Україні важливо зберегти прогрес у реформах і в боротьбі з корупцією
Про це йдеться в повідомленні Держдепартаменту США за результатами розмови його керівника Ентоні Блінкена і глави МЗС України Дмитра Кулеби, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Держсекретар зробив акцент на потужній двопартійній підтримці України, а також на пріоритеті, який США надають суверенітету України, її територіальній цілісності та євроатлантичним прагненням", - зазначається в повідомленні.
Глава Держдепартаменту також запевнив, що Сполучені Штати продовжать надавати Україні економічну й військову допомогу.
"Держсекретар Блінкен наголосив на важливості для України зберегти прогрес у боротьбі з корупцією та забезпеченні верховенства права й економічних реформ, що зміцнить українські інституції та забезпечить світле й процвітаюче майбутнє для всіх українців",- підкреслюють у Держдепі.
Крім того, зазначається, що глави дипломатичних відомств обговорили зусилля, які Україна докладає у боротьбі з COVID-19, а також дипломатичні кроки Києва стосовно ситуації на Донбасі та в Криму.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в понеділок провів першу телефонну розмову з новим державним секретарем США Ентоні Блінкеном.